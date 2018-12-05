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المترو يعلن تأخير تشغيل محطة المرج القديمة أيام الجمعة من ديسمبر لإنجاز الازدواج بين المرج القديمة والجديدة

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 10:02 ص
المترو يعلن تأخير تشغيل محطة المرج القديمة أيام الجمعة من ديسمبر لإنجاز الازدواج بين المرج القديمة والجديدة مترو الأنفاق - أرشيفية
كتب - رضا حبيشى
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أعلن أحمد عبد الهادي ، المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، أن أعمال مشروع ازدواج المسافة بين محطتي المرج القديمة والمرج الجديدة تجري على قدم وساق.
 
وأضاف «عبدالهادي» في بيان رسمي، أن عملية الازدواج تتطلب فصل التيار الكهربائي بمحطة المرج القديمة أيام الجمعة فقط خلال شهر ديسمبر، وتحديدا أيام  7 و14 و21 و27، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير بداية التشغيل بمحطة المرج القديمة من الساعة العاشرة صباحا، على أن تكون أول محطة ركوب منذ بداية تشغيل القطارات في هذه الفترة هي محطة عزبة النخل، وتكون محطة انتهائية حتى العاشرة صباحا .
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المترو أن حركة القطارات ستعود أيام الجمعة خلال شهر ديسمبر من الساعة العاشرة صباحآ إلى طبيعتها من محطة المرج القديمة دون أي تأثير على حركة القطارات طوال أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس . 
 
وأشار إلى أن هذا الأمر يستوجب غلق محطة المرج القديمة في الأربع جمع القادمة في نفس الأوقات، مناشدًا جميع الركاب الالتزام حتى يتم الانتهاء من أعمال الازدواج وتركيب الشبكة الكهربائية ونقاط الإشارات الخاصة بالقطارات.
 
 

 


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