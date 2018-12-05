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القوات الخاصة الصومالية تداهم نقطتى تفتيش لـ"الشباب" جنوب البلاد

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 06:44 م
القوات الخاصة الصومالية تداهم نقطتى تفتيش لـ"الشباب" جنوب البلاد مسلحو حركة الشباب
(أ ش أ)
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داهمت القوات الخاصة الصومالية المدعومة من القوات الأمريكية، نقطتى تفتيش تابعتين لحركة "الشباب" الصومالية المتمردة بقرية (أوطيغلي) الزراعية الواقعة فى إقليم (شابيلي) جنوب البلاد، ما أسفر عن مصرع العديد من عناصر الحركة.

وأوضح مسئولان من الاستخبارات الصومالية - رفضا الكشف عن هويتهما حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سي) نيوز الأمريكية اليوم /الأربعاء/ - أن العناصر المتمردة كانوا يستغلون نقطتى التفتيش لابتزاز الأموال من المركبات التجارية، مشيرَين إلى أن غارتين جويتين شنتهما القوات الأمريكية على المنطقة خلال المداهمة أسفرت عن تدمير حافلة صغيرة محملة بالمواد المتفجرة كان يتم إعدادها للقيام بعملية هجومية معقّدة على أحد المواقع غير المحددة.

من جانبها، لم تعلق القيادة العسكرية الأمريكية فى إفريقيا (أفريكوم) على ما تم بشأن هذه العملية.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الجيش الأمريكي، بالتنسيق مع القوات الصومالية وقوات الاتحاد الإفريقي، قد استهدف - خلال الأسابيع الأخيرة - عمليات تمويل تقوم بها حركة "الشباب"، ونفذت أيضًا العديد من عمليات القصف الجوي.

 


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