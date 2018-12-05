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الصحة العراقية تعلن وفاة الشاعر عريان سيد خلف فى مدينة الطب بالعاصمة بغداد

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 10:55 ص
الصحة العراقية تعلن وفاة الشاعر عريان سيد خلف فى مدينة الطب بالعاصمة بغداد الشاعر العراقى عريان سيد خلف
كتب : أحمد جمعة
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، وفاة الشاعر عريان السيد خلف فى مدينة الطب بالعاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية الدكتور سيف البدر فى بيان صحفى مقتضب إن "الشاعر عريان السيد خلف توفى فى مدينة الطب".

وتعرض الشاعر العراقى سيد خلف لأزمة قلبية حادة فى ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، نقل على أثرها إلى مستشفى مدينة الطب بالعاصمة العراقية بغداد.

وعريان السيد خلف شاعر شعبى عراقى ولد فى قلعة سكر بمحافظة ذى قار فى أربعينيات القرن الماضى، وبدأ بنشر قصائده مطلع الستينيات من القرن الماضى، وأصدر 6 مجاميع شعرية من بينها "تل الورد" و"صياد الهموم"، وحصل على العديد من الجوائز.


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