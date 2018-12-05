"الزراعة": تصدر حزمة ارشادية للنباتات الطبية "الكسبرة" لزيادة الانتاج

كتب عز النوبى

اصدرت الادارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، حزمة من التوصيات الفنية والإرشادية لمز راعى النباتات الطبية والعطرية خاصة "الكسبرة" خلال هذه الفترة المقبلة حفاظا على الناتج الكمى والكيفى للمحصول.

وشدد تقرير المحاصيل الزراعية، على مزارعى النباتات الطبية والعطرية خاصة" الكسبرة " بالحفاظ على الرى كل اسبوعين ،وإضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتى 100 كجم للفدان سلفات أمونيوم+ 25 كجم للفدان سلفات بوتاسيوم فى الأراضى القديمة .

وأكد تقرير المحاصيل الزراعية ،أنه من الممارسات الجيدة فى زراعة النباتات البيطرية والعطرية لزيادة انتاجية المحصول، وخاصة "الكسبرة " بإضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتى فى الأراضى الجديدة تزيد لتصل الجرعة إلى 150 كجم للفدان سلفات أمونيوم + 75 كجم للفدان سلفات بوتاسيوم ( تضاف نصف الكمية ) .

وأضاف التقرير ،أن الادارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية ، أنه تتباع دوريا من خلال لجانها وحملاتها الارشادية بإعطاء مزارعى المحاصيل البستانية والخضر جميع الارشادات الفنية والتوصيات تجنبا للتغيرات المناخية وزيادة الانتاج.