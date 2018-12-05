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الخارجية الروسية: الاستفزازات اليومية للمسلحين فى إدلب لا يمكن إيقافها بعد

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 11:44 ص
الخارجية الروسية: الاستفزازات اليومية للمسلحين فى إدلب لا يمكن إيقافها بعد ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية
موسكو (أ ش أ)
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن المسلحين يستمرون فى الاستفزازات اليومية فى منطقة خفض التصعيد فى إدلب.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن زاخاروفا قولها: "نواصل تنفيذ الاتفاق على الاستقرار ووقف التصعيد فى منطقة إدلب فى سوريا الذى توصل إليه رئيسا روسيا فلاديمير بوتين وتركيا رجب طيب أردوغان، فى سوتشى، وعلى الرغم من ذلك، لا يخضع جميع المتطرفين لأمر إنشاء حزام طوله 20 كيلومترًا من المنطقة المنزوعة السلاح، وحتى الآن، لا يمكن وقف الاستفزازات التى يقوم بها المتشددون يوميا، والتى تهدف إلى تعطيل العمل الروسى التركى. "

واتفق الرئيسان بوتين وأردوغان فى سوتشى، سابقا، حول إقامة منطقة منزوعة السلاح فى محافظة إدلب السورية على امتداد خط التماس بين الجيش السورى والجماعات المسلحة. كما وقع وزيرا دفاع البلدين على مذكرة تفاهم بشأن استقرار الوضع فى منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب.

وتعتبر محافظة إدلب السورية الواقعة فى شمال البلاد، آخر منطقة خارجة عن سيطرة القوات الحكومية السورية، إذ أنها ما زالت تحت سيطرة مسلحين من المعارضة، بالإضافة إلى إرهابيين من جماعة جبهة النصرة. وكانت موسكو قد ذكرت فى وقت سابق أن الإرهابيين يستعدون للقيام بعملية استفزاز فى هذه المحافظة لاتهام دمشق باستخدام الأسلحة الكيمياوية.

 


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