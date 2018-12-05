الحكومة الفرنسية تتراجع وتلغى زيادة الضرائب على أسعار الوقود

(أ ف ب)

ذكر رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب أن حكومته تخلت عن زيارة الضرائب على الوقود بعد أن علقت العمل بها لستة أشهر فقط وذلك فى أعقاب احتجاجات عنيفة.

وقال لمجلس النواب بالبرلمان "الحكومة مستعدة للحوار.. لأن هذه الزيادة الضريبية أسقطت من مشروع قانون ميزانية 2019".

وكانت الحكومة قالت فى وقت سابق اليوم إنها لن تغير نسخة مشروع قانون الميزانية المعروضة حاليا على مجلس الشيوخ، والتى أسقطت زيادة الضرائب على الوقود.

وفى حين أوضح فيليب فى البرلمان أن الزيادة لن تكون متضمنة فى مشروع قانون الميزانية، لكنه لم يفصح عما إذا كان سيجرى ضمها لاحقا فى 2019 فى تحديث للميزانية.