الحكومة البحرينية الجديدة تؤدى اليمين الدستورية أمام الملك حمد بن عيسى

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أدت الحكومة البحرانية الجديدة اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، أمام العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأعرب العاهل البحرينى - فى كلمته عقب أداء الحكومة اليمين وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - عن تطلع بلاده إلى تحقيق المزيد من الإنجازات بما يلبى تطلعات البحرين للمستقبل ورفعة شعبها، مع تحقيق التوازن المالى المطلوب للارتقاء بالاقتصاد الوطني.

من جانبه.. أكد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحرينى أن الحكومة حريصة على المضى قدما فى مسار التطوير والتنمية والارتقاء بآفاق التنمية وجعل الإنجاز عنوانا للمرحلة المقبلة.