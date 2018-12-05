الجيش الإسرائيلى يعلن مهاجمة نفق على الحدود مع لبنان

كتب - هاشم الفخرانى

أعلن الجيش الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، مهاجمة نفق على طول الحدود مع لبنان أثناء تسلل عناصر من حزب الله داخله.

وأكد الجيش الإسرائيلى، أنه استهدف النفق وقام بتصوير لحظة الهجوم عليه، موضحا أن الهجوم جاء ضمن العملية العسكرية "درع الشمال" التى بدأت أمس.

وأضاف الجيش الإسرائيلى، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أنه لم يتم اختراق الأراضى اللبنانية خلال الهجوم على النفق وإنما استهدفه من داخل إسرائيل.

يذكر أن آخر مواجهة تمت بين إسرائيل وحزب الله كانت فى يوليو من عام 2006.