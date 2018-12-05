video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 05:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات ديسمبر المحولة لبنك ناصر ومكاتب البريد

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 04:30 ص
"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات ديسمبر المحولة لبنك ناصر ومكاتب البريد الدكتور غادة والى وزير التضامن
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق
تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات شهر ديسمبر  الجارى، وذلك للمعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف اعتبارًا من اليوم الأربعاء وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.
 
وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد وجهت باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات، ولضمان انتظام الصرف من كل المنافذ، والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه عمليات الصرف، خاصة أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوق التأمين الاجتماعى وعددهم 2.6 مليون قائمبالصرف بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M  بداية من اليوم السبت الماضى، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات اعتبارًامن يوم 2 ديسمبر، لافتة إلى أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيهتستحق الصرف اعتبارًا من يوم 5 ديسمبر.
 
ومن المقرر صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارًا من يوم 10 ديسمبر المعاشات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. غادة والى: اقتراح لوضع قانون عربى استرشادى حول كبار السن

فيديو جراف.. أهداف الحكومة من إدارة القطاع الخاص للمجمعات الاستهلاكية

التضامن

معاشات ديسمبر

بنك ناصر

مكاتب البريد




لا تفوتك
"قطريليكس" : تركيا تجرى اختبارات عسكرية فى صحراء قطر

"قطريليكس" : تركيا تجرى اختبارات عسكرية فى صحراء قطر

متحدث العاصمة الإدارية: تكلفة الحى الحكومى 35 مليار جنيه خارج موازنة الدولة

متحدث العاصمة الإدارية: تكلفة الحى الحكومى 35 مليار جنيه خارج موازنة الدولة

جامعة الأزهر تحظر "الظهور الإعلامى" دون موافقة.. القرار يتضمن منع أعضاء هيئة التدريس من مزاولة أى نشاط استشارى أو محاماة أو دروس.. و " الأوقاف ": الحديث عن أنشطة الوزارة مقتصر على المتحدث الرسمى فقط

جامعة الأزهر تحظر "الظهور الإعلامى" دون موافقة.. القرار يتضمن منع أعضاء هيئة التدريس من مزاولة أى نشاط استشارى أو محاماة أو دروس.. و " الأوقاف ": الحديث عن أنشطة الوزارة مقتصر على المتحدث الرسمى فقط

"جروس" تحت التقييم بالزمالك.. 3 مباريات تضع الخواجة فى منطقة الأمان.. ضياع البطولة العربية نقطة سوداء.. رفض تدوير اللاعبين ودخول النجوم "الثلاجة" أبرز السلبيات.. مباراتى أفريقيا تثبت أقدام السويسرى

"جروس" تحت التقييم بالزمالك.. 3 مباريات تضع الخواجة فى منطقة الأمان.. ضياع البطولة العربية نقطة سوداء.. رفض تدوير اللاعبين ودخول النجوم "الثلاجة" أبرز السلبيات.. مباراتى أفريقيا تثبت أقدام السويسرى

السكر الكاذب علاماته ومضاعفاته وازاي تتعرف عليه

السكر الكاذب علاماته ومضاعفاته وازاي تتعرف عليه

فيس بوك يطرح ميزة جديدة لمشاركة المحتوى مع الأصدقاء

فيس بوك يطرح ميزة جديدة لمشاركة المحتوى مع الأصدقاء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة