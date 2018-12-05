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البوسنة توجه اتهامات لقائد صربى مسجون بشأن عمليات قتل خلال الحرب

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 06:48 م
البوسنة توجه اتهامات لقائد صربى مسجون بشأن عمليات قتل خلال الحرب القوات الصربية - أرشيفية
(رويترز)
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قال مكتب الادعاء العام فى البوسنة اليوم الأربعاء إن اتهامات جديدة بقتل مدنيين مسلمين وجهت إلى قائد سابق لصرب البوسنة كانت محكمة جرائم حرب تابعة للأمم المتحدة قد قضت بسجنه 28 عاما فى اتهامات بالاغتصاب والاستعباد فى حرب البوسنة فى تسعينات القرن الماضي.

وقال مكتب الادعاء فى بيان إن دراجوليوب كوناراتش (58 عاما) الذى كان يقود وحدة خاصة بجيش صرب البوسنة متهم بالمشاركة فى قتل ستة أشخاص على الأقل وتعذيب واضطهاد المدنيين المسلمين من قرى حول بلدة فوتشا فى شرق البوسنة فى يوليو تموز 1992.

وأضاف أنه متهم أيضا بالمشاركة فى نهب وحرق منازل المسلمين.

واشتهرت فوتشا بعمليات اضطهاد وقتل جماعى للمسلمين نفذتها قوات صرب البوسنة فى إطار حملة لتأسيس إقليم للصرب فقط كما اشتهرت بمعسكرات اعتقال تعرضت فيها النساء والفتيات الصغيرات للاغتصاب والاستعباد.

وسجنت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة كوناراتش فى عام 2001 لمدة 28 عاما فى اتهامات بالتعذيب والاغتصاب والاستعباد باعتبارها جرائم ضد الانسانية. ويقضى فترة عقوبته فى ألمانيا.

 

 


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