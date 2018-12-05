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البرلمان يطلب اتفاقية قرض بـ50 مليون دينار كويتى لمعالجة مياه مصرف بحر البقر

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 04:00 ص
البرلمان يطلب اتفاقية قرض بـ50 مليون دينار كويتى لمعالجة مياه مصرف بحر البقر مجلس النواب
كتب محمود حسين
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يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة يوم الإثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 452 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك بمبلغ 50 مليون دينار كويتي، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12/7/2018.

 وأوصت اللجنة فى تقريرها بضرورة موافاتها بتقرير مفصل حول هذه الاتفاقيات ونتائج العمل على أرض الواقع فى السنوات الأخيرة، وذلك حتى يتسنى للجنة متابعة الأعمال وتوجيه هذه الاتفاقيات الدولية فى مسارها الصحيح.


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