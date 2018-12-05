الإتحاد الأوروبى يحثّ موسكو وواشنطن لإنقاذ معاهدة القوى النووية

أ ف ب

حثّت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى الأربعاء روسيا والولايات المتحدة على انقاذ معاهدة الحدّ من الأسلحة النووية المتوسطة المدى التى أبرمت خلال الحرب الباردة، بعد أن أصدرت الولايات المتحدة إنذاراً أخيراً لموسكو مدّته 60 يوما.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستنسحب من المعاهدة التة أبرمت فى العام 1987 خلال 60 يوما، ما لم تفكك موسكو نظام صواريخ كروز يهدد ببدء سباق تسلح جديد.

وطالبت موجيرينى بإنقاذ المعاهدة، محذرة من أن أوروبا لا تريد أن تصبح ساحة معركة للقوى العالمية مرة أخرى، كما كانت خلال الحرب الباردة.

وقالت موجيرينى لدى وصولها إلى مقر الأطلسى فى بروكسل لإجراء محادثات مع وزراء خارجية دول الحلف "معاهدة الحد من الأسلحة النووية المتوسطة المدى ضمنت السلام والأمن فى الأراضى الأوروبية منذ 30 عاماً حتى الآن".

وتابعت "يجب أن يتمّ التقيد بها بشكل كامل، آمل أن (يتم استخدام) الوقت المتاح للعمل على الحفاظ على المعاهدة وتحقيق التنفيذ الكامل لها بشكل حكيم من جانب جميع الجهات، وسنحاول بالتأكيد أن نقوم بدورنا للتأكد من حصول ذلك".