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الأمم المتحدة والكويت ستطرحان مشاريع لتطهير التربة بقيمة 2.4 مليار دولار

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 11:05 ص
الأمم المتحدة والكويت ستطرحان مشاريع لتطهير التربة بقيمة 2.4 مليار دولار الأمم المتحدة
رويترز
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قال مسؤول كويتى اليوم الأربعاء إن الأمم المتحدة والكويت تستعدان لطرح مشاريع بقيمة 2.4 مليار دولار حتى عام 2025 لتطهير التربة الكويتية من التلوث الناجم عن الغزو العراقى للكويت.

وقال منصور الخارجى مدير مجموعة تأهيل التربة في شركة نفط الكويت للصحفيين إن هذه الأموال ستخصص فقط لتأهيل التربة الكويتية وستدفعها الأمم المتحدة من تعويضات الغزو العراقى للكويت.

ووصف الخارجى التلوث الناجم عن الغزو العراق فىى عام 1990 بأنه "واحد من أكبر الكوارث البيئية التى حدثت على ظهر الكوكب".

وأضاف أن شركة نفط الكويت من جانبها سوف تخصص مبلغ 50 مليون دينار (164.4 مليون دولار) لتطهير التربة من التلوث الناجم عن عمليات الشركة.

وأوضح مثنى المؤمن رئيس فريق عمل مشاريع تأهيل التربة في شركة نفط الكويت أن مساحة التربة الملوثة بالنفط في الكويت تبلغ 114 كيلومتر مربعا بينما تبلغ كميات التربة الملوثة بالنفط 26 مليون متر مكعب.


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