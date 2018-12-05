الأمم المتحدة تسعى لدخول معسكرات إعادة التأهيل في شينجيانغ بالصين

رويترز

قالت ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، إن مكتبها يسعى لدخول منطقة شينجيانج فى الصين للتأكد من "التقارير المثيرة للقلق" بوجود معسكرات لإعادة التأهيل يجرى احتجاز المسلمين الويجور وغيرهم من الأقليات المسلمة بها.

وترفض الصين انتقاد تصرفاتها فى شينجيانج وتقول إنها تحمى دين وثقافة الأقليات وإن إجراءاتها الأمنية لازمة لمحاربة تأثير الجماعات "المتطرفة" التى تحرض على العنف هناك.

وقالت باشليه فى مؤتمر صحفى فى جنيف "طلبنا الدخول بشكل مباشر للمنطقة حتى نتمكن من التأكد ومعرفة صحة التقارير المثيرة للقلق التى نتلقاها".