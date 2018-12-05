إيران تقترب من إصدار قانون لمكافحة تمويل الإرهاب

أقر البرلمان الإيرانى اليوم الأربعاء مسودة معدلة لقانون مكافحة تمويل الإرهاب لتقترب طهران بذلك من معايير دولية للمساعدة على شطب اسمها من قوائم سوداء للاستثمار فى وقت تعانى فيه من عودة العقوبات الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن النواب ضموا إلى المسودة تعديلات طلبها مجلس صيانة الدستور الذى ينبغى أن يدرس كل التشريعات التى يقرها البرلمان قبل أن تصبح قانونا.

ويأمل مؤيدو القانون أن يسمح التشريع، في حالة أقره البرلمان، لإيران بالانضمام إلى ميثاق دولي ضد تمويل الإرهاب وأن يتماشى مع إجراءات لمكافحة غسل الأموال حددتها مجموعة العمل المالي.