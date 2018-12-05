video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 01:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أمير الكويت ورئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبى يبحثان الأوضاع الليبية

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 12:52 م
أمير الكويت ورئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبى يبحثان الأوضاع الليبية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الكويت (أ ش أ)
إضافة تعليق

بحث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، مع رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا فايز السراج، الأوضاع فى ليبيا، والجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار بها، بما يحفظ سيادة ووحدة الأراضى الليبية.

كما بحث الجانبان -خلال اللقاء الذى عقد بقصر بيان، بحضور رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، ووزير شؤون الديوان الأميرى الشيخ على جراح الصباح- آخر مستجدات الأوضاع فى المنطقة، والتأكيد على دعم الجهود الرامية لتعزيز التضامن ووحدة الصف العربى، فى سبيل مواجهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار المنشود.

وكان رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى بليبيا فائز السراج، قد وصل الليلة الماضية إلى الكويت، والوفد المرافق له، فى زيارة رسمية تستمر يومين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير خارجية أمريكا يؤكد للسراج دعمه لحكومة الوفاق الوطنى الليبية

العاهل الأردني يبحث مع السراج تطورات الأوضاع على الساحة الليبية

امير الكويت

حكومه الوفاق الليبيه

ليبيا

الكويت

فايز السراج

الازمه الليبيه




لا تفوتك
"قطريليكس" : تركيا تجرى اختبارات عسكرية فى صحراء قطر

"قطريليكس" : تركيا تجرى اختبارات عسكرية فى صحراء قطر

متحدث العاصمة الإدارية: تكلفة الحى الحكومى 35 مليار جنيه خارج موازنة الدولة

متحدث العاصمة الإدارية: تكلفة الحى الحكومى 35 مليار جنيه خارج موازنة الدولة

جامعة الأزهر تحظر "الظهور الإعلامى" دون موافقة.. القرار يتضمن منع أعضاء هيئة التدريس من مزاولة أى نشاط استشارى أو محاماة أو دروس.. و " الأوقاف ": الحديث عن أنشطة الوزارة مقتصر على المتحدث الرسمى فقط

جامعة الأزهر تحظر "الظهور الإعلامى" دون موافقة.. القرار يتضمن منع أعضاء هيئة التدريس من مزاولة أى نشاط استشارى أو محاماة أو دروس.. و " الأوقاف ": الحديث عن أنشطة الوزارة مقتصر على المتحدث الرسمى فقط

"جروس" تحت التقييم بالزمالك.. 3 مباريات تضع الخواجة فى منطقة الأمان.. ضياع البطولة العربية نقطة سوداء.. رفض تدوير اللاعبين ودخول النجوم "الثلاجة" أبرز السلبيات.. مباراتى أفريقيا تثبت أقدام السويسرى

"جروس" تحت التقييم بالزمالك.. 3 مباريات تضع الخواجة فى منطقة الأمان.. ضياع البطولة العربية نقطة سوداء.. رفض تدوير اللاعبين ودخول النجوم "الثلاجة" أبرز السلبيات.. مباراتى أفريقيا تثبت أقدام السويسرى

السكر الكاذب علاماته ومضاعفاته وازاي تتعرف عليه

السكر الكاذب علاماته ومضاعفاته وازاي تتعرف عليه

فيس بوك يطرح ميزة جديدة لمشاركة المحتوى مع الأصدقاء

فيس بوك يطرح ميزة جديدة لمشاركة المحتوى مع الأصدقاء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة