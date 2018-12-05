أمير الكويت ورئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبى يبحثان الأوضاع الليبية

الكويت (أ ش أ)

بحث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، مع رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا فايز السراج، الأوضاع فى ليبيا، والجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار بها، بما يحفظ سيادة ووحدة الأراضى الليبية.

كما بحث الجانبان -خلال اللقاء الذى عقد بقصر بيان، بحضور رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، ووزير شؤون الديوان الأميرى الشيخ على جراح الصباح- آخر مستجدات الأوضاع فى المنطقة، والتأكيد على دعم الجهود الرامية لتعزيز التضامن ووحدة الصف العربى، فى سبيل مواجهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار المنشود.

وكان رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى بليبيا فائز السراج، قد وصل الليلة الماضية إلى الكويت، والوفد المرافق له، فى زيارة رسمية تستمر يومين.