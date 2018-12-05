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ألمانيا تلقى القبض على 14 شخصا فى عملية أوروبية ضد الجريمة المنظمة

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 07:43 م
ألمانيا تلقى القبض على 14 شخصا فى عملية أوروبية ضد الجريمة المنظمة الشرطه الالمانيه
(رويترز)
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ألقت ألمانيا القبض على 14 شخصا وداهمت 24 مكانا اليوم الأربعاء، فى نطاق عملية أوروبية ضد عصابة ندرانجيتا الإيطالية للجريمة المنظمة.

وقال بيتر هنزلر نائب قائد الشرطة الجنائية الاتحادية الألمانية للصحفيين إن المتهمين استخدموا سيارات جرى تغيير أشكالها لنقل المخدرات من مينائى أنتويرب وروتردام على بحر الشمال عبر ألمانيا إلى إيطاليا.

وأضاف أن بعض المخدرات، خاصة الكوكايين، بيعت فى ألمانيا.

وتابع أن متاجر إيطالية فى ألمانيا عاونت فى تخزين المخدرات وتجنيد الأشخاص.

وشملت العملية أسر أفراد العصابة فى مدينة لوكرى بجنوب إيطاليا.

وجاءت عملية اليوم الأربعاء بعد يوم من إلقاء الشرطة الإيطالية القبض على المشتبه بأنه الزعيم الجديد للمافيا فى صقلية و45 من المشتبه بأنهم أفراد عصابات موجهة ضربة كبيرة للمافيا وهى تحاول إحياء نشاطها بعد سنوات من النكسات.

 


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