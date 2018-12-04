100 طالب وطالبة بجامعة قناة السويس يشاركون فى مسابقة نجوم الجامعة

الإسماعيلية – جمال حراجى- السيد فلاح

اختتمت اليوم بجامعة قناة السويس، المرحلة الأولى من مسابقة نجوم الجامعة فى مجالات العزف - الغناء - الإنشاد الدينى- المراسل التليفزيونى، والتى عقدت على مداريومين فى أول مرحلة للمسابقة، وبمشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة من جميع كليات الجامعة، حيث شارك فى المسابقة عشرون طالب وطالبة فى مجال العزف، وفى مجال الغناء خمسون طالب وطالبة وعشرون طالب وطالبة فى مجال الإنشاد الدينى وعشر طلاب وطالبات فى مجال المراسل التليفزيونى، وذلك إيمانا من جامعة قناة السويس بدورها فى تنمية وصقل المواهب الطلابية، وذلك لما لها من أهمية كبيرة فى تكوين شخصية الطالب، وتماشيا مع التوجيهات التى توليها الدولة للجامعات بصفة خاصة بعد خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى منتدى الشباب جامعة القاهرة و التى وجهه للشباب ثلاث كلمات تحمل ثلاث رسائل هامة رياضة، ثقافة، فن لخلق طالب متكامل، وبرعاية الدكتورعاطف أبو النوررئيس جامعة قناة السويس و إشراف عام الدكتورطارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبتنظيم من الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف طارق عجيبه مديرعام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ورائد جلال مدير إدارة النشاط الفني.