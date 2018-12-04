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وزير قطاع الأعمال: توقيت برنامج الطروحات يعتمد على سعر أسهم الشركات الحكومية

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 01:10 م
وزير قطاع الأعمال: توقيت برنامج الطروحات يعتمد على سعر أسهم الشركات الحكومية هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
كتب هانى الحوتى
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استضافت شركة بلتون المالية القابضة وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، لتسليط الضوء على تطورات الاقتصاد الكلى الأخيرة فى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى

وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، التزام الحكومة ببرنامج الطروحات، والذى يتضمن فى المرحلة الأولى بيع حصص إضافية فى خمس شركات مملوكة للدولة، تبدأ ببيع حصة تبلغ 4.5% فى شركة الشرقية للدخان، وفقاً للحصة المقررة، مضيفا أن توقيت الطرح سيعتمد على سعر السهم وفقاً لآلية التسعير المتفق عليها والتى يتم تحديدها بناء على متوسط سعر السهم فى الشهر السابق للاتفاق مع بنك الاستثمار (+/-10%)

وأكد الوزير، أنه سيكون هناك تمثيل عادل للقطاع الخاص فى إدارة الشركات المسجلة فى البرنامج، بناء على هيكل مساهميها الجديد، مضيفا أن البرنامج هو جزء من خطة أكبر لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتحسين ربحتها، وأن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات متوقع الإعلان عنها قبل نهاية العام.

ألقى وزير قطاع الأعمال الضوء على خطة الوزارة الطموحة لتحويل الشركات الخاسرة إلى شركات قادرة على تحقيق الأرباح، حيث تحتوى محفظة قطاع الأعمال الحكومية على 73 شركة تحقق أرباح بنحو 15 مليار جنيه، وكذلك 48 شركة سجلت خسائر بنحو 7,45 مليار جنيه فى العام المالى 2016/2017.

وتتضمن خطة الوزارة أيضًا زيادة الإنتاجية من الشركات التى تحقق ربحية لتحقيق كامل إمكانياتها؛ وخاصة بقطاعات التأمين والنقل البحرى. وهذه القطاعات تم اختيارها تحديداً لزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى والمساعدة على جذب الاستثمارات.

وأشار الوزير، إلى خطة وزارته للاستفادة من الأصول غير المستغلة بالشركات المملوكة للدولة، والتى ستستثمر فى تمويل خطط التطوير للشركات وكذلك تسوية مديونياتها، التى بلغت 35 مليار جنيه؛ حيث تم الاتفاق على تسوية 23 مليار جنيه لقطاعى الكهرباء والبترول وبنك الاستثمار القومى، هذا فضلاً عن خطة وزارة قطاع الأعمال لتطوير وتحسين الأداء التشغيلى وإنتاجية هذه الشركات، نساهم ببعض الأصول فى الصندوق السيادى.

ويأتى هذا المؤتمر فى اطار سلسلة من المؤتمرات تقوم بها بلتون بشكل دائم فى إطار الجهود المبذولة لدعم البورصة المصرية فى جذب الاستثمارات وتعزيز سبل الحوار المشترك.

 

 

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