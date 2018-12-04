وزير عراقى: أوبك يجب أن تحقق استقرار سعر النفط

رويترز

قال وزير النفط العراقى اليوم الثلاثاء إن أوبك يجب أن تتوصل إلى استراتيجية للمدى المتوسط إلى الطويل من أجل تحقيق استقرار سعر الخام والحد من الأضرار التى تلحقها العوامل الجيوسياسية بأسواق النفط.

وقال الوزير ثامر الغضبان إن العراق سيعمل من أجل المساعدة على موازنة الأسواق وتقوية الأسعار خلال اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول هذا الأسبوع. والعراق ثانى أكبر منتج فى أوبك بعد السعودية.

وقال الغضبان فى بيان إن الحلول لأسعار النفط المنخفضة ينبغى ألا تقتصر على خفض الإنتاج مضيفا أن أى اتفاق خلال الاجتماع ينبغى أن يتفادى الإضرار بمصالح أوبك والمنتجين غير الأعضاء فيها.