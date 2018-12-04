وزير تجارة أيرلندا يأمل دعم رواد الأعمال المصريين والتعاون بالزراعة والتعليم

كتبت- منى ضياء

قال بات برين وزير التجارة الأيرلندى، أن البعثة التى تزور مصر حاليا هى أول بعثة تجارية أيرلندية إلى مصر، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين كانت قوية فى وقت سابق، ويجب إعادة تنشيطها مرة أخرى، وهذا يعتمد على عدة مبادرات لإحياء الأعمال.

وأشار بات، خلال مباحثات غرفة التجارة العربية الأيرلندية بإحدى فنادق القاهره اليوم الثلاثاء، إلى أن الاقتصاد العالمى يقوم على التكنولوجيا، ويحرمه مبادرات رواد الأعمال، وهذه صورة الاقتصاد الذى يسود أوروبا فى الوقت الحالى، معلنا رغبة بلاده فى توفير حاضنات لرواد الأعمال فى مصر.

وأعلن بات، أن هناك 9 شركات أيرلندية من أفضل 10 شركات أوروبية تعمل بمجال الزراعة، بالإضافة إلى تقدمهم فى مجال التعليم، معلنا تقديم كافة المساعدات للشركات المصرية وتحقيق علاقات تعاون قوية.