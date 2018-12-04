video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 02:55 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير تجارة أيرلندا يأمل دعم رواد الأعمال المصريين والتعاون بالزراعة والتعليم

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 01:37 م
وزير تجارة أيرلندا يأمل دعم رواد الأعمال المصريين والتعاون بالزراعة والتعليم جانب من اجتماع الغرف التجارية العربية الأيرلندية
كتبت- منى ضياء
إضافة تعليق

قال بات برين وزير التجارة الأيرلندى، أن البعثة التى تزور مصر حاليا هى أول بعثة تجارية أيرلندية إلى مصر، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين كانت قوية فى وقت سابق، ويجب إعادة تنشيطها مرة أخرى، وهذا يعتمد على عدة مبادرات لإحياء الأعمال.

 

وأشار بات، خلال مباحثات غرفة التجارة العربية الأيرلندية بإحدى فنادق القاهره اليوم الثلاثاء، إلى أن الاقتصاد العالمى يقوم على التكنولوجيا، ويحرمه مبادرات رواد الأعمال، وهذه صورة الاقتصاد الذى يسود أوروبا فى الوقت الحالى، معلنا رغبة بلاده فى توفير حاضنات لرواد الأعمال فى مصر.

 

وأعلن بات، أن هناك 9 شركات أيرلندية من أفضل 10 شركات أوروبية تعمل بمجال الزراعة، بالإضافة إلى تقدمهم فى مجال التعليم، معلنا تقديم كافة المساعدات للشركات المصرية وتحقيق علاقات تعاون قوية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المصرية البريطانية: ركزنا على مبادرة الرئيس لتطوير التعليم خلال زيارة لندن

اخبار الاقتصاد

وزير التجارة الإيرلندى

التعليم

الزراعة

التكنولوجيا

رواد الأعمال




لا تفوتك
الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن

الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن

الخارجية الكويتية: زيارة شكرى فرصة لتعزيز توافق الرؤى حول حلول لأزمات المنطقة

الخارجية الكويتية: زيارة شكرى فرصة لتعزيز توافق الرؤى حول حلول لأزمات المنطقة

"التعليم": الالتزام بالمنهج الدراسى وفق الخريطة الزمنية برياض الأطفال.. واستمرار الدراسة حتى 24 يناير المقبل للانتهاء من المقررات الدراسية.. وتؤكد عدم الاستعانة بمعلمات مرحلة الروضة فى امتحانات النقل

"التعليم": الالتزام بالمنهج الدراسى وفق الخريطة الزمنية برياض الأطفال.. واستمرار الدراسة حتى 24 يناير المقبل للانتهاء من المقررات الدراسية.. وتؤكد عدم الاستعانة بمعلمات مرحلة الروضة فى امتحانات النقل

وزيرة الصحة تتحدث لــ "اليوم السابع" عن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة : 20 مليون مستفيد فى 11 محافظة .. هالة زايد : توفير خدمات المسح فى 1874 منشأة و 5684 فريق يؤدونها للمنتفعين .. وبث 50 مليون رسالة

وزيرة الصحة تتحدث لــ "اليوم السابع" عن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة : 20 مليون مستفيد فى 11 محافظة .. هالة زايد : توفير خدمات المسح فى 1874 منشأة و 5684 فريق يؤدونها للمنتفعين .. وبث 50 مليون رسالة

هتلبسى إية بكرة.. البنى والبيج ملوك موضة شتاء 2019

هتلبسى إية بكرة.. البنى والبيج ملوك موضة شتاء 2019

بإيموشن قلب وقبلة للجائزة.. لوكا مودريتش يحتفل بحصوله على الكرة الذهبية

بإيموشن قلب وقبلة للجائزة.. لوكا مودريتش يحتفل بحصوله على الكرة الذهبية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة