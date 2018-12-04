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وزير الطاقة السعودى: الحديث عن خفض إنتاج النفط سابق لأوانة

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 02:39 م
وزير الطاقة السعودى: الحديث عن خفض إنتاج النفط سابق لأوانة وزير الطاقة السعودى خالد الفالح
رويترز
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نقلت بلومبرج عن وزير الطاقة السعودى قوله اليوم الثلاثاء إن من السابق لأوانه القول إن كانت أوبك وحلفاؤها سيخفضون إنتاج النفط نظرا لعدم الاتفاق بعد على بنود اتفاق.

تأتى تصريحات الوزير خالد الفالح بينما تعمل أوبك وحلفاؤها للتوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع على خفض الإنتاج بما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يوميا حسبما قالته أربعة مصادر لرويترز. وأضافت المصادر أن المقاومة الروسية لإجراء خفض كبير هى العقبة الرئيسية حتى الآن.

وأبلغ الفالح بلومبرج أنه يرى سوقا متخمة بالمعروض لكنه شدد على ضرورة اتفاق جميع أعضاء أوبك والمنتجين المتحالفين معهم من أجل المضى قدما فى إجراء خفض.

 

 


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