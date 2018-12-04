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وزير الدفاع يلتقى نظراءه بالسودان وكوريا الجنوبية وأوغندا بثانى أيام "إيديكس"

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 04:47 م
وزير الدفاع يلتقى نظراءه بالسودان وكوريا الجنوبية وأوغندا بثانى أيام "إيديكس" الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
كتب زكى القاضى
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فى إطار فعاليات اليوم الثانى لمعرض ( EDEX – 2018 ) المنعقد بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، عقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لقاءات ثنائية مع وزير الدفاع السودانى الفريق أول عوض محمد أحمد بن عوف، ووزير برنامج إدارة الاحتياجات الدفاعية لدولة كوريا الجنوبية السيد يونج هونج، ووزير الدولة لشئون المحاربين القدماء الأوغندى الدكتور برايت رواميرا، ووزير الدفاع اليمنى الفريق الركن محمد على المقدشى.

 

وتناولت اللقاءات مناقشة سبل التعاون العسكرى ودعم العلاقات العسكرية الثنائية بين مصر والدول المشاركة، وكذلك تبادل الخبرات العسكرية فى مجالات التصنيع العسكرى ودعم جهود الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

 

من جانبهم أشاد قادة الوفود العسكرية المشاركة فى معرض إيديكس خلال لقائهم بالقائد العام للقوات المسلحة بجناح جمهورية مصر العربية بمعرض إيديكس 2018 وما يحتويه من صناعات متطورة تعبر عن مسار مصر الصحيح نحو اقتحام مجال التصنيع العسكرى.

 

كما التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على هامش المعرض رئيس الأركان الغانى الفريق عبيد أكوا، وكبير مستشارى رئيس أركان الدفاع البريطانى الفريق جون لوريمر ورئيس الأركان الإماراتى الفريق حمد محمد ثانى الرميثى.

 

وأعرب رؤساء أركان الدول المشاركة فى المعرض عن مدى سعادتهم لما وجدوه من تنظيم متميز وحفاوة الإستقبال خلال مشاركتهم بمعرض ايديكس 2018 للصناعات الدفاعية والعسكرية الذى يؤكد قدرة جمهورية مصر العربية على تنظيم فعاليات دولية كبرى ويعبر عن مكانتها الإقليمية والدولية الرائدة.

 

كما قام القائد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية فى مختلف أجنحة وصالات المعرض.

 

حضر اللقاءات عددا من قادة القوات المسلحة والوفود العسكرية المرافقة للسادة وزراء الدفاع ورؤساء الأركان.

 


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