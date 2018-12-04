وزراء مالية الاتحاد الأوروبى يطالبون إيطاليا بتعديل مسودة موازنتها لعام 2019

بروكسل (أ ش أ)

أعلن وزراء مالية الاتحاد الأوروبى اليوم الثلاثاء، اتفاقهم مع المفوضية الأوروبية على ضرورة أن تقوم إيطاليا بتعديل مسودة موازنتها لعام 2019، نظرا إلى أنها تنتهك القواعد النقدية للاتحاد.

وقال الوزراء- فى بيان نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية- "نحن ندعم تقييم المفوضية ونوصى إيطاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتتوافق مع ميثاق الاستقرار والنمو الخاص بالاتحاد، كما نؤيد الحوار المستمر بين المفوضية والسلطات الايطالية".

وكانت المفوضية الأوروبية رفضت الموازنة الإيطالية فى نوفمبر الماضى، فى خطوة من شأنها تمهيد الطريق أمام فرض عقوبات على روما.

ويبلغ الدين العام الإيطالى أكثر من 130 % من إجمالى الناتج المحلى، وتعد ثانى أعلى نسبة فى منطقة اليورو، وتتخطى ضعف نسبة 60% التى تسمح بها قواعد الاتحاد الأوروبى.