video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 10:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزراء مالية الاتحاد الأوروبى يطالبون إيطاليا بتعديل مسودة موازنتها لعام 2019

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 10:18 ص
وزراء مالية الاتحاد الأوروبى يطالبون إيطاليا بتعديل مسودة موازنتها لعام 2019 جوزيبى كونتى رئيس وزراء إيطاليا
بروكسل (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن وزراء مالية الاتحاد الأوروبى اليوم الثلاثاء، اتفاقهم مع المفوضية الأوروبية على ضرورة أن تقوم إيطاليا بتعديل مسودة موازنتها لعام 2019، نظرا إلى أنها تنتهك القواعد النقدية للاتحاد.

وقال الوزراء- فى بيان نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية- "نحن ندعم تقييم المفوضية ونوصى إيطاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتتوافق مع ميثاق الاستقرار والنمو الخاص بالاتحاد، كما نؤيد الحوار المستمر بين المفوضية والسلطات الايطالية".

وكانت المفوضية الأوروبية رفضت الموازنة الإيطالية فى نوفمبر الماضى، فى خطوة من شأنها تمهيد الطريق أمام فرض عقوبات على روما.

ويبلغ الدين العام الإيطالى أكثر من 130 % من إجمالى الناتج المحلى، وتعد ثانى أعلى نسبة فى منطقة اليورو، وتتخطى ضعف نسبة 60% التى تسمح بها قواعد الاتحاد الأوروبى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إيطاليا تدعو روسيا وأوكرانيا إلى التخفيف من حدة النبرات وتجنّب التصعيد

ايطاليا

الاتحاد الاوروبى

وزراء ماليه الاتحاد الاوروبى

المفوضيه الاوروبيه




لا تفوتك
"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة