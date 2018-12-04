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وزارة الشباب والرياضة تنفذ معسكرا تدريبيا لذوى الإعاقة بالإسكندرية

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 11:43 ص
وزارة الشباب والرياضة تنفذ معسكرا تدريبيا لذوى الإعاقة بالإسكندرية وزارة الرياضة
كتب رامى ناجى
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تنظم وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب) معسكرا تدريبيا بمشاركة 1000 شاب وفتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة أصحاب المشروعات الريادية والأفكار الابتكارية لدعم إطلاق مشاريعهم وأفكارهم لسوق العمل، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "ابنى مشروعك.. بالتحدى والإرادة" بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، بالإسكندرية.
 
يأتى ذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة والتوجه نحو دعم الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة من ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث سيتم تنفيذ المعسكر للشباب من سن 16 حتى 40 عاما، ويتضمن التعريف بمفهوم ريادة الأعمال الصحيح وقوانين إنشاء وترخيص المشروعات الصغيرة وإدارة الماليات، إلى جانب التعريف بمفاهيم الامتياز التجارى وغيرها من الموضوعات اللى تساعد المشاركين فى خطواتهم الأولى نحو إنشاء مشروعهم الخاص. 
 
وسوف يتم اختيار المشروعات المتميزة وتشبيك أصحابها من الشباب مع جهات التشغيل وجهات التمويل الميسرة، إلى جانب إقامة معرض لمنتجات المشاركين بالمعسكر بالمدينة الشبابية بالإسكندرية طوال فترة المعسكر.

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