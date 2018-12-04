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ننشر نص تقرير برلمانى حول تعديل قانونى شئون التموين وحماية المنافسة

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 11:53 ص
ننشر نص تقرير برلمانى حول تعديل قانونى شئون التموين وحماية المنافسة البرلمان
نور على
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ينشر "اليوم السابع" تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب اللجنة الاقتصادية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

أشار تقرير اللجنة إلى أنه تجاوزت فى الفترة الماضية أسعار السلع الضرورية وغيرها الحدود المسموح وقد سيطر عدد من التجار والمستوردين عليها وحددوا هامش الربح الذى يحلو لهم ورفعوا شعار السوق عرض وطلب دون رقيب بالإضافة إلى إخفائهم بعض المنتجات التموينية والسلع الاستراتيجية والمواد البترولية المعدة للبيع أو عدم طرحها للبيع.

ويهدف مشروع القانون إلى علاج القصور فى القانونين القائمين بما يحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية كما يهدف إلى توقيع عقوبات ملائمة مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة بعض أحكامهما مع استحداث صور للتجريم لم تكن محلا لذلك.

 


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