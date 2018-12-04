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نقيب الصيادلة يشكر أمن الجيزة بعد طرد بلطجية استولوا على صيدلية بأرض الجمعية

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 10:27 م
نقيب الصيادلة يشكر أمن الجيزة بعد طرد بلطجية استولوا على صيدلية بأرض الجمعية نقابة الصيادلة - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور محيى الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، رئيس اتحاد الصيادلة العرب، إن النقابة نجحت فى طرد عدد من البلطجية الذين استولوا على صيدلية الدكتور عبد السميع النبوى بأرض الجمعية فى منطقة إمبابة، بعد الاستغاثة وحضوره للنقابة صباح اليوم.

وأوضح نقيب عام الصيادلة، فى بيان، أنه قام بالتواصل مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الجيزة، الذين تحركوا على الفور ونجحوا فى عودة الصيدلية لصاحبها، موجها الشكر لرجال وزارة الداخلية على سرعة الاستجابة والتحرك. وأوضحت النقابة أنه تم الاستيلاء على الصيدلية منذ 10 أيام.


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