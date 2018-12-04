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نقيب الصيادلة: تدريب الأعضاء والنزول للقرى والنجوع لعمل حملات توعية

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 01:31 م
نقيب الصيادلة: تدريب الأعضاء والنزول للقرى والنجوع لعمل حملات توعية الدكتور محى الدين عبيد نقيب عام الصيادلة
كتبت آية دعبس
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شارك الدكتور محى الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، فى ورشة عمل لتدريب مجموعة من طلاب كليات الصيدلة والطب بمختلف المحافظات ومؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، على كيفية مواجهة المشكلة السكانية وتنظيم الأسرة، وذلك بمقر المركز القومى للسكان.
 
قال نقيب الصيادلة، فى بيان، إن الهدف من ورشة العمل هو دعم مباردة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنقاذ الدولة، وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان (2015 - 2030) وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن معالجة قضية الزيادة السكانية يبدأ بدراسة المشكلة والوقوف على الأسباب ثم التحرك فى عمل برامج التوعية وتنفيذ التوصيات وحل المشكلة.
 
وأكد أن عدد صيادلة الدول العربية حوالى 80 الف صيدلى بينما عدد الصيادلة فى مصر وصل الى 280 الف صيدلى، مشيرا إلى أن الورشة سوف نعمل خلالها على تدريب الصيادلة للنزول إلى النجوع عمل حملات التوعية بالتعاون مع الأطباء كذلك إحياء برنامج أسأل استشير، لتغيير الأوضاع وتكون بداية انطلاق جديدة.
 
وأضاف: نسعى إلى توعية المواطنين وتوصيل رسالة صحيحة، وتقليل الأعداد بما يعود بالنفع على المجتمع، موضحا أن عدد أعداد المواليد بلغت 2.5 مليون مولود فى العام الواحد بما يعادل عدد سكان دولة أوروبية.
 
وأكد أن النقابة سوف تتكفل بتدريب الصيدلة ونشر البوسترات فى 73 ألف صيدلية.
 
 

 


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