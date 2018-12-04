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نائب وزير الخارجية يشارك فى مؤتمر المانحين للتنمية بتجمع دول الساحل الخمس

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 01:56 م
نائب وزير الخارجية يشارك فى مؤتمر المانحين للتنمية بتجمع دول الساحل الخمس السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية
كتب : أحمد جمعة
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يتوجه السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، غدا الأربعاء، إلى موريتانيا للمشاركة فى مؤتمر المانحين للتنمية بتجمع دول الساحل الخمس (G5) فى نواكشوط يومى 5 و6 ديسمبر الجارى، وذلك لبحث البُعد التنموى لدول الساحل من خلال مناقشة المشروعات ذات الأولوية المطروحة من قِبل السكرتارية الدائمة للتجمع لتنفيذها على المديين المتوسط والبعيد.

 

وتأتى مشاركة مصر فى هذا المؤتمر، تأكيدا على دعمها الكامل لدول الساحل الأفريقى من خلال تقديم المساعدات الإنسانية واللوجيستية وتنظيم دورات تدريبية فى المجالات ذات الاحتياج لدول الساحل الخمس عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إضافة لمساعدة تلك الدول فى مجابهة خطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والمساهمة فى بناء القدرات الأمنية والدفاعية لدول الساحل من خلال الدورات التى توفرها وزارة الدفاع، ومحاربة الفكر المتطرف ونشر قيم الإسلام عبر برامج أنشطة مركز القاهرة الدولى لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام.

 

تجدر الإشارة إلى أنه سبق وأن شاركت مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية فى المؤتمر الدولى للمانحين الدوليين للساحل الأفريقى فى بروكسل خلال شهر فبراير 2018، وذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبى وكل من مالى وتشاد والنيجر وموريتانيا وبوركينافاسو.

 


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