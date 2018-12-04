"مياه القناة" تطهر شبكات الشرق بقطاع بورسعيد وتفعل التشغيل الذاتى

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أعلن المهندس أحمد صحصاح رئيس شركة مياه القناه، أنه تم أعمال تطهير شبكات خط الصرف بشارع الجمهورية وشارع الجبرتى بقطاع بورسعيد، بإستخدام الفاكيوم والنافورى، وبالتعاون بين إدارة الطوارئ بحضور أشرف أبوالعينين إدارة شبكات الشرق، ومدحت السرجانى، وبإشراف المهندس محمد البولاقى رئيس القطاع، والعميد أيمن كامل نائب رئيس القطاع، وتأتى هذه الأعمال فى إطار خطة تطهير الشبكات فى كافة القطاعات بالإسماعيلية والسويس، وبورسعيد، ضمن إجراءات مواجهة التقلبات الجوية المتوقعة هذه الأيام، وسرعة التعامل مع الأمطاروالسيول.

من جانب آخر أكد صحصاح فى بيان له اليوم، على تفعيل التشغيل الذاتى بالورشة المركزية بالتل الكبيرالتابعه لقطاع الإسماعيلية، حيث تمكن المهندس مصطفى عبد المعطى والمهندس سامح عبداللاه من دخول طلمبة الروبه الخدمة، بعد أن كانت معطله أكثر من خمس سنوات وبعد فشل الشركات فى تشغيلها، والطلمبة الآن فى فتره التجارب لمده 15 يوم، وتم الإصلاح بدون أى مصروفات، وكان مقدر لها حوالى مائه وخمسون ألف جنيه للإصلاح فى التوكيل، وكانت الطلمبة عبارة عن خردة تم الإستفادة بها.