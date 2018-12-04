موجز الساعة1 .. أمطار غزيرة تمتد للقاهرة ورياح مثيرة للأتربة غدا

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها توقعات الأرصاد بسقوط أمطار غزيرة تمتد للقاهرة

وفيما يلى عرض لأهم الاخبار :

غدا.. أمطار غزيرة تمتد للقاهرة ورياح مثيرة للأتربة والصغرى بالعاصمة 15 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا الأربعاء، طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

رئيس الوزراء يُصدر قراراً بتعيين أحمد الشيخ نائباً لرئيس البورصة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتعيين أحمد عبد الرحمن عبد العزيز الشيخ، نائباً لرئيس البورصة المصرية لمدة أربع سنوات.

شاهد فى دقيقة.. مواعيد أول امتحان بالثانوية التراكمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل امتحانات أول اختبار لطلاب الثانوية العامة التراكمية فى النظام الجديد للتعليم، ويقدم "اليوم السابع" فى 9 معلومات موعد الامتحان وطريقة احتساب الدرجات.

10 نصائح من المرور لمنع وقوع الحوادث أثناء الشبورة.. تعرف عليها

شددت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، على المواطنين بإتباع بعض الإرشادات العامة قبل التحرك بالسيارة فى حالة نزول الشبورة على الطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية وسقوط مصابين أو متوفين بعد توقع الارصاد بتغير فى حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة وهى:

غرق 15 مهاجرا غير شرعى قبالة السوحل الليبية

أفادت سكاى نيوز فى خبر عاجل بغرق نحو 15 مهاجرا غير شرعى قبالة السوحل الليبية.

بلاغ للنائب العام ضد منى البرنس بعد لقائها السفير الإسرائيلى

أعلن الدكتور سمير صبرى ، المحام ، تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد منى البرنس بعد لقائها السفير الإسرائيلى ، وما تداولته على صفحتها بموقع "الفيس بوك " بشأن هذا اللقاء ، لافتا إلى أنها اعتادت اتباع سلوك منحرف وشاذ عن الجميع .

رسميا..رئيس وزراء العراق يرشح فالح فياض وزيرا للداخلية وفيصل الجربا للدفاع

قدم رئيس مجلس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، أسماء المرشحين المطلوب نيل ثقة إلى مجلس النواب العراقى للتصويت على تلك الأسماء فى جلسة اليوم الثلاثاء.

"العصار" يرافق وزير دفاع الكاميرون فى جناح "الإنتاج الحربى" بمعرض EDEX2018

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، وزير دفاع الكاميرون، جوزيف بيتى اوسومو، فى جناح وزارة الإنتاج الحربى بمعرض EDEX2018، والذى أطلع على الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية للعربة المدرعة ST100 وST500 مشيدا بقدرة مصر على التصنيع فى المجال العسكرى ومؤكدا على أنه سيحث رجال الأعمال فى الكاميرون على المشاركة فى هذا المعرض فى دورته القادمة عام 2020.

لو الباسبور المصرى ضاع منك داخل أو خارج مصر تتصرف إزاى × 10 خطوات

كثير من المصريين سواء بالداخل أو بالخارج قد يتعرض لأى سبب من الأسباب لفقدان جواز السفر الخاص به "الباسبور"، وهو ما قد يضعه فى مأزق، خاصة لو كان مقيما خارج البلاد.

ننشر نص تقرير برلمانى حول تعديل قانونى شئون التموين وحماية المنافسة

ينشر "اليوم السابع" تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب اللجنة الاقتصادية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

أمير الكويت يؤكد لـ"وزير الخارجية" استمرار موقف بلاده الداعم لمصر

استقبل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، سامح شكرى وزير الخارجية، وذلك فى مستهل زيارته للعاصمة الكويتية لترأُس أعمال الدورة الثانية عشر للجنة المصرية الكويتية المشتركة برئاسة وزيرى خارجية البلدين.

السلطات الليبية تعثر على رفات مواطن مصرى جنوب شرق بنغازى.. صور

عثرت السلطات الليبية على رفات مواطن مصرى الجنسية غرب بلدة مسوس (130كم) جنوب شرق مدينة بنغازى.