مقتل 8 جنود فى هجوم على قاعدة عسكرية شمال شرقى نيجيريا

أبوجا(أ ش أ)

أعلنت مصادر أمنية فى نيجيريا مقتل 8 جنود فى هجوم على قاعدة عسكرية بشمال شرق البلاد، نفذته عناصر مُسلحة منشقة عن جماعة "بوكو حرام" المتطرفة قبل أيام.

وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الثلاثاء، أن مهاجمين تابعين للفصيل المنشق عن جماعة "بوكو حرام" والمعروف باسم "دولة إسلامية أفريقية" (إيسواب) شنوا هجوما مساء السبت الماضى على قاعدة عسكرية فى "بونى جاري" وهى قرية معزولة شمال شرق ولاية "يوب" حيث اشتبكوا فى قتال عنيف مع الجنود.

وقال ضابط نيجيرى، لم يفصح عن هويته، أن عدد القتلى بلغ حتى الآن 8 جنود، لافتا إلى أن وصول تعزيزات جوية وبرية من مدينة قريبة ساهم فى صد المتطرفين الذين دمروا عربة مدرعة واستولوا على شاحنة عسكرية.

يذكر أن أكثر من 27 ألف شخص قتلوا فى شمال شرق نيجيريا منذ بدء جماعة "بوكو حرام" المتطرفة نشاطها المسلح عام 2009 ونزح نحو مليونى شخص.