video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 01:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 8 جنود فى هجوم على قاعدة عسكرية شمال شرقى نيجيريا

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 12:56 م
مقتل 8 جنود فى هجوم على قاعدة عسكرية شمال شرقى نيجيريا الشرطة النيجيرية ـ صورة أرشيفية
أبوجا(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت مصادر أمنية فى نيجيريا مقتل 8 جنود فى هجوم على قاعدة عسكرية بشمال شرق البلاد، نفذته عناصر مُسلحة منشقة عن جماعة "بوكو حرام" المتطرفة قبل أيام.

وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الثلاثاء، أن مهاجمين تابعين للفصيل المنشق عن جماعة "بوكو حرام" والمعروف باسم "دولة إسلامية أفريقية" (إيسواب) شنوا هجوما مساء السبت الماضى على قاعدة عسكرية فى "بونى جاري" وهى قرية معزولة شمال شرق ولاية "يوب" حيث اشتبكوا فى قتال عنيف مع الجنود.

وقال ضابط نيجيرى، لم يفصح عن هويته، أن عدد القتلى بلغ حتى الآن 8 جنود، لافتا إلى أن وصول تعزيزات جوية وبرية من مدينة قريبة ساهم فى صد المتطرفين الذين دمروا عربة مدرعة واستولوا على شاحنة عسكرية.

يذكر أن أكثر من 27 ألف شخص قتلوا فى شمال شرق نيجيريا منذ بدء جماعة "بوكو حرام" المتطرفة نشاطها المسلح عام 2009 ونزح نحو مليونى شخص.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جماعة بوكو حرام تخطف 16 فتاة فى جنوب شرق النيجر

جماعة بوكو حرام تخطف نحو 50 قرويا في نيجيريا

نيجيريا

قاعده عسكريه

قاعده عسكريه بنيجيريا

بوكو حرام




لا تفوتك
"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة