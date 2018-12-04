مقتل صحفى جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين فى بيشاور بباكستان

إسلام آباد (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل الصحفى نور الحسن وإصابة المصور الذى كان يرافقه، وذلك جراء تعرضهما لإطلاق نار من قبل مسلحين فى مدينة "بيشاور" عاصمة إقليم "خيبر بختونخوا" المتاخمة للحدود مع أفغانستان.

ونقلت صحيفة دون الباكستانية اليوم الثلاثاء عن مسئول شرطى قوله أن الصحفى قد قتل فى الهجوم الذى وقع الليلة الماضية فى مدينة "بيشاور".

ولم تعلن أية جهة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن..وتقول السلطات الباكستانية أن الشرطة لا تزال تعمل على تحديد الدافع وراء الهجوم.

يذكر أن مثل هذه الهجمات على الصحفيين تعد من الأمور الشائعة فى باكستان..وفى بعض الحالات لم يتم العثور على المهاجمين.