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مصدر أردنى: 28 ألف سورى غادروا الأردن منذ فتح الحدود

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 06:00 ص
مصدر أردنى: 28 ألف سورى غادروا الأردن منذ فتح الحدود نازحين - أرشيفية
أ ش أ
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غادر نحو 28 ألف سورى بينهم نحو 3400 لاجئ مسجلين لدى الأمم المتحدة، الأردن عائدين إلى بلدهم عبر معبر جابر (نصيب فى الجانب السورى) منذ إعادة فتح الحدود بين البلدين فى أكتوبر الماضى.

وقال مصدر أمنى أردنى - فى تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية أمس الإثنين - إنه منذ إعادة فتح معبر جابر الحدودى فى 15 أكتوبر الماضى غادر نحو 28 ألف سورى عائدين طواعية إلى بلدهم، مضيفا أن الأردن يستضيف نحو 650 ألف لاجئ سورى مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد منذ اندلاع النزاع فى سوريا بنحو 1.3 مليون سورى.

وفتح معبر جابر نصيب الحدودى الرئيسى بين الأردن وسوريا فى 15 أكتوبر الماضى بعد نحو ثلاث سنوات على إغلاقه بسبب النزاع فى سوريا.


وكان المعبر أغلق عام 2015 بعد أشهر قليلة من إغلاق معبر الجمرك القديم الذى سيطر عليه مقاتلو المعارضة فى أكتوبر 2014.


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