مشروع قانون بالكنيست يلزم المشاهدين للأفلام الإباحية تسجيل رقم البطاقة الشخصية

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن حزب الليكود تقدم بمشروع قانون بالكنيست يلزم من يدخلون على المواقع الإباحية تسجيل رقم البطاقة الشخصية لتحديد أعمار المتابعين لهذه المواقع.

وقالت الصحيفة، إن العضو الليكودى الشاب ميكي زوهار، يرغب من مشروع القانون لمنع دخول القصر إلى المواقع الإباحية عبر إدخال رقم البطاقة الشخصية قبل الدخول إلى الموقع.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفق المشروع، ستعرض شركات الإنترنت صفحة خاصة أمام من يحاول تصفح مواقع الإباحية، يتعين عليهم إدخال التفاصيل الخاصة بما فى ذلك عمر المتصفح.

وأوضحت الصحيفة، أنه فى حال عدم كتابة رقم البطاقة فأن الموقع الإلكترونى سيغلق اتوماتيكيا، مشيرة إلى أن القانون سيلزم من ينشئون هذه المواقع إلى الخضوع للقانون أو التعرض لغرامة مالية .