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مسئول سعودى: القمة الخليجية ستتكلل بالنجاح.. والحوثيون لا يمكن الوثوق بهم

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 09:57 ص
مسئول سعودى: القمة الخليجية ستتكلل بالنجاح.. والحوثيون لا يمكن الوثوق بهم الحوثيون ـ صورة أرشيفية
الكويت (أ ش أ)
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أكد السفير السعودى لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد، أن القمة الخليجية التى ستعقد فى الدمام فى التاسع من ديسمبر الجارى، ستتكلل بالنجاح كعادة القمم التى استضافتها السعودية.

وأضاف ابن سعد – فى تصريح صحفى – قائلا "إن شاء الله ستكون القمة ناجحة بمن حضر، فإن اكتمل الحضور أو لم يكتمل.. العبرة فى الموجودين".

وعن أبرز الموضوعات التى ستناقش خلال القمة، أشار السفير السعودى لدى الكويت، إلى أن الموضوعات الاقتصادية ستكون الأبرز على أجندة القمة، لافتا إلى أن الجميع يتطلع لتحقيق النمو الاقتصادى، وهو ما يحدث الآن فى العالم أجمع، وخير دليل على ذلك، اجتماع قمة العشرين فى الأرجنتين، وما صاحبه من نقاشات اقتصادية.

وعن دعوة السعودية إلى السلام فى اليمن، وهل تعول الرياض كثيرا على المفاوضات التى ستنطلق فى السويد لحل الأزمة اليمنية، قال "بكل أسف وعن تجارب سابقة، لا يمكن الوثوق بالحوثيين وكل من له طرف مع إيران، فالأيام أثبتت أنه لا أمان للجميع، ولا يلتزمون بمواثيق وعهود، ونتمنى الحل السلمى لليمن، وأن يعود اليمن السعيد كما كان بإرادة أهله واتفاقهم".

وفيما يتعلق بما تعلنه إيران بين الحين والآخر من تطوير أسلحتها وإذا ما كانت المنطقة مقبلة على تصعيد أكبر، قال السفير السعودى لدى الكويت، "مهما توصلت إليه إيران.. فإن السعودية متفوقة عليها، والجميع يرى التصعيد الإيرانى منذ قيام الثورة عام 1979".

وحول العلاقات السعودية ـ الكويتية، أكد الأمير سلطان بن سعد، أن العلاقات بين البلدين فى أوجها، ولا يوجد إلا بعض الأمور البسيطة والتى ستحل قريبا.

 


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