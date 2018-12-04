محمد الجبرى : الكويت إحدى أبرز منارات الاشعاع الفكري فى العالم العربي

كتب مصطفى عنبر

أكد وزیر الاعلام الكویتي وزیر الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، أن الكویت تعد إحدى أبرز منارات الاشعاع الفكري في العالم العربي وتسخر كل الإمكانات لتعزیز دورھا الثقافي التنویري.

وأضاف خلال لقائه عددا من مسؤولي وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بمناسبة انتھاء معرض الكویت الدولي ال43 للكتاب، أن الإقبال الجماھیري الكبیر الذي شھده المعرض ھذا العام وعدد دور النشر والوزارات والمؤسسات المشاركة یضعه ضمن التظاھرات الثقافیة المھمة في العالم العربي ، مشيرا الى أن احتفاء المعرض (بالقدس) یعكس تاریخ الكویت في دعم القضیة الفلسطینیة وإبقائھا حاضرة في أذھان ووجدان العرب والمسلمین أجمع.