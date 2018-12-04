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محافظ شمال سيناء يفتتح معرض الرياضيات بالعريش

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 02:21 م
محافظ شمال سيناء يفتتح معرض الرياضيات بالعريش اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم فى بيان لها، أن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء واللواء هشام الخولى نائب المحافظ افتتحا معرض الرياضيات عن طريق فن طى الورق "الإوريجامي"، والذى أقيم بمدرسة الشهيدة نهال محمد العقيد "الثانوية الصناعية بنات سابقًا" بالعريش برفقة قيادات التربية والتعليم.

 

وأوضح البيان أن المعرض نفذته طالبات مدرسة الألفى الثانوية بنات بهدف شرح مادة الرياضيات بطريقة سهلة وبسيطة، بجانب اكتساب المهارات الحياتية والمعرفية وتنمية الذكاء الحسى والتذوق الفنى.

 

ونقل البيان عن إيمان عبد العظيم، المشرف على المعرض، أنه يتضمن عدد من الأشكال الهندسية والأشكال الهندسية المتداخلة عن طريق فن طى الورق، وأن هذا المعرض يعد الأول من نوعه فى محافظة شمال سيناء.


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