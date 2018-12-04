محافظ دمياط تتابع آخر التطورات حول جهود البحث عن المركب الدمياطى المفقود

دمياط - معتز الشربينى

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط متابعتها المستمرة لأعمال البحث والإنقاذ عن المركب الدمياطى "ياسين الزهيرى" المفقود منذ يوم الخميس الماضي بخليج السويس.

وأوضحت عوض، فى بيان أنه تم التواصل مع القوات البحرية واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس لتكثيف جهود البحث والإنقاذ وتحديد موقع المركب المفقود والذى كان يضم على متنه 14 صيادا مؤكدة بذل أقصى الجهود للعثورعليها فى أقرب وقت ممكن.

وكان مركب الصيد ياسين الزهيرى قد فقد فى خليج السويس يوم الخميس الماضي وعلى متنة ١٤صيادا من أبناء محافظة دمياط.

يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه أهالى الصيادين بسرعة تدخل الأجهزة المعنية بالدولة لتكثيف البحث عن المركب المفقود والصيادين.