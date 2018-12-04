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محافظ جنوب سيناء يبحث تطوير منطقة خليج نعمة بشرم الشيخ

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 02:52 ص
محافظ جنوب سيناء يبحث تطوير منطقة خليج نعمة بشرم الشيخ جانب من الاجتماع
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بشرم الشيخ اجتماعا ضم ممثلى المطور المعمارى لمنطقة خليج نعمه، والاستشاريين ورئيس مدينة شرم الشيخ، ومدير ادارة المرور والمختصين، بحضور الدكتور إبراهيم غزاله الفنان التشكيلى وخبير التنسيق الحضارى.

وجاء الاجتماع وذلك لاستعراض ومناقشة مشروع تطوير خليج نعمه بشرم الشيخ الذى يشمل "مشاية" بطول 3 كم، ومضمار للدراجات، وأماكن انتظار وكافيتريات، ومقاعد عامة وحدائق، وبحيرات صناعية وجداريات، بالإضافة إلى التشجير والتجميل لتتناسب مع الوضع السياحى العالمى حيث يعتبر خليج نعمه ضمن المزارات الرئيسيه لجميع زوار شرم الشيخ.

وشكل المحافظ لجنة من المختصين، وتم الاتفاق على عقد اجتماع قبل نهاية هذا الاسبوع لتجميع البيانات وتوحيد الرؤى قبل قيام المحافظ بعرض تلك الدراسات على الوزارات والجهات المعنية لأخذ الموافقات اللازمة.

ومن الجدير بالذكر أن تطوير خليج نعمه يتكلف تقديريا حوالى 150 مليون جنيه سيتم تدبير هذا المبلغ بعد الحصول على الموافقات اللازمة بالتعاون بين المحافظة وعدة وزارات منها السياحة والتخطيط والاستثمار ورجال الاعمال بشرم الشيخ.

أكد المحافظ ان هذا التطوير أولوية أولى وبعد الحصول على الموافقات اللازمة سيتم العمل به فورا والانتهاء منه قبيل منتدى شباب العالم فى نوفمبر 2019.


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