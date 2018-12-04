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محافظ أسوان يلتقى برئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 12:49 م
محافظ أسوان يلتقى برئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر محافظ أسوان ورئيس مجس إدارة شركة غاز مصر
أسوان - صلاح المسن
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إلتقى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، برئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر والعضو المنتدب المهندس ياسر صلاح، فى حضور المهندس خالد رسلان مدير عام منطقة جنوب الصعيد بالشركة.

وأكد المحافظ على أن الإجتماع تناول إستعراض خطة الشركة لإستكمال تنفيذ مشروع توصيل شبكات الغاز الطبيعى لباقى المناطق والأحياء السكنية والتجمعات العمرانية الجديدة بمدينة أسوان خلال العام المالى 2018/2019، والتى تضم حى الصداقة الجديد والإسكان المميز وإسكان التجارين بالعقاد والسيل والحصايا وعزبة الحدود وجزء من الشيخ هارون .

وأوضح اللواء أحمد إبراهيم، بأنه بالنسبة لتوصيل الغاز الطبيعى لمدينة إدفو فى الجانب الغربى من النيل، فإنه تم دخوله إلى 700 وحدة بالمدينة السكنية لمصنع سكر إدفو، بجانب تغذية المصنع وأيضاً مصنع لب الورق

أما بالنسبة لباقى المدينة فقد تم حصر 10 ألاف وحدة سكنية مستهدف دخول الغاز لها، وذلك بعد التنسيق بين شركة غاز مصر ومصنع سكر إدفو

ومن جانبه أشار ياسر صلاح، إلى أنه تم الإنتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لحوالى 32 ألف وحدة سكنية بمحافظة أسوان، علاوة على مصنع كيما، فيما جارى العمل فى 15 ألف وحدة سكنية بحى الصداقة الجديد، ومستهدف إنهاء العمل بها خلال خطة العام المالى الحالى، موضحاً بأنه تم توصيل الغاز الطبيعى لعدد 3 قلاع صناعية كبرى منها كيما وسكر ولب الورق بإدفو، بجانب مصنعى التغذية المدرسية وأحد مصانع المكرونة داخل مدينة أسوان.

وكشف رئيس شركة غاز مصر عن أنه فى إطار توجيهات القيادة السياسية ووزارة البترول، فإنه لتخفيف الأعباء عن المواطنين والتيسير عليهم يتم حالياً التعاقد، مع قاطنى الوحدات السكنية بنظام التقسيط بدون مقدم على مدة 6 سنوات بأقساط شهرية متسواية، على أن يتم سداد قيمة الاقساط مع فواتير استهلاك الغاز الشهرية بدون فوائد، فضلاً عن توفير عوامل الأمان والإستمرارية لهذه الخدمة بالشكل المطلوب .

 


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