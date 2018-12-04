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الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 05:54 م
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محافظة البحر الأحمر تحصل على المركز الأول فى التفوق الدراسى

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 04:55 م
محافظة البحر الأحمر تحصل على المركز الأول فى التفوق الدراسى المحافظ يكرم طلبة مدرسة المتفوقين
البحر الأحمر - عماد عرفة
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كرم اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر اليوم أبناءه طلاب مدرسة المتفوقين بالغردقة لحصولهم على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى التفوق الدراسي وتمثيلهم المشرف للمحافظة.

أهدى الطلاب الفائزين الجائزة للمحافظ تقديرا لدعمه المتواصل لهم وتوفير الإمكانيات اللازمة لإنجاح العملية التعليمية بالمدرسة خاصة والمحافظة عامة، وذلك لاختلاف النظام التعليمى للمدرسة عن باقى المدارس واعتماده على الجانب العملى اكثر من النظرى .

وأعرب المحافظ عن سعادته بحصول المحافظة على المركز الأول فى التفوق الدراسي وهو ما تعمل المحافظة على تحقيقه، مهنئا الطلاب بهذا التفوق المتميز، مشيرا إلى أنه أول خطوات التميز والنبوغ ويجب استثمار وإثراء هذه الموهبة التى حباهم إياها المولى عز وجل وذلك بكثرة القراءة والاستزادة بالمعلومات فهم يتمتعون عن الأجيال السابقة بسهولة الحصول على المعلومات وتوافرها بعدة وسائل.

وناقش الطلاب مع المحافظ نظام الدراسة ومدى الجهد المبذول لتحقيق التفوق، وعرض الطلاب عدد من مطالبهم منها توفر رحلات بحرية تعليمية وتنظيم لقاء علمى مع الدكتور مجدى يعقوب للاستفادة من خبراته والقيام برحلات بحرية ترفيهية لتكون المتنفس الوحيد لهم فى نهاية أسبوع شاق من الدراسة، وردا على جميع مطالبهم وافق المحافظ عليها جميعا وأصدر تعليماته بالتنسيق لتنفيذها مما كان له الأثر الطيب لدى الطلاب ومضاعفة سعادتهم بالفوز .

ومن جانبها قالت نورا فاضل مدير التربية والتعليم بالمحافظة أن مدرسة المتفوقين بالغردقة أول مدرسة يتم بدء الدراسة بها على مستوى الجمهورية من خلال المتابعة المستمرة من المحافظ لخطوات الإنشاء والتجهيز والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، كما أوضحت أن المديرية قامت بترشيحها لتمثل المحافظة إيمانا منها بتحقيق الفوز وإثبات الجدارة.

 

 


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