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مؤتمر صحفى لوزير خارجية مصر والأردن فى مقر وزارة الخارجية غدا

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 07:41 م
مؤتمر صحفى لوزير خارجية مصر والأردن فى مقر وزارة الخارجية غدا وزيرا خارجية مصر والأردن
كتب : أحمد جمعة
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يعقد وزير الخارجية سامح شكرى، غدا الأربعاء، مؤتمرا صحفيا، مع نظيره الأردنى أيمن الصفدى، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

 

والتقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وذلك فى مستهل زيارته للعاصمة الكويتية لترأُس أعمال الدورة الثانية عشر للجنة المصرية الكويتية المشتركة برئاسة وزيرى خارجية البلدين.

 

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكرى حرص فى بداية اللقاء على نقل تحيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مؤكدا اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة والأخوية التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتى تستمد قوتها ورسوخها من العلاقات التاريخية التى دائما ما جمعت بين البلدين وإيمانهما بوحدة الهدف والمصير، ومعربا فى ذات السياق عن تقدير مصر للجهود التى تقوم بها الكويت على الساحة العربية، والدور الهام الإيجابى الذى يقوم به أمير الكويت تعزيزا لمسار التضامن والعمل العربى المشترك، وعلى نحو يرسخ من دعائم السلم والأمن الإقليمى والدولى.


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