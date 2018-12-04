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كيف احتفى ليفربول بأخر جائزة فى دولاب محمد صلاح؟

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 01:37 ص
كيف احتفى ليفربول بأخر جائزة فى دولاب محمد صلاح؟ محمد صلاح
كتب محمد رضا
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احتفى نادى ليفربول الإنجليزى، بنجمه المصرى محمد صلاح، بعد فوزه بجائزة الأفضل فى عام 2018، المقدمة من اتحاد المشجعين لكرة القدم FSF، أمس الإثنين، خلال الحفل الذى أقيم بالعاصمة الإنجليزية، لندن، ليضيف بذلك الفرعون المصرى جائزة جديدة إلى إنجازاته وهى أفضل لاعب لعام 2018، بعد استطلاع للرأى أمام المشجعين شارك خلاله أكثر من 366 ألف شخص.

ليفربول يحتفى بنجمه محمد صلاح
ليفربول يحتفى بنجمه محمد صلاح

 

ونشر نادى ليفربول، صورة للفرعون المصرى محمد صلاح، وعلق عليها "همتك رصاص يا صلاح! تهانينا لك وبالتوفيق دائمًا"، ويشار إلى أن أبو مكة، إلى جانب حصاده جائزة الأفضل لعام 2018 من اتحاد المشجعين لكرة القدم FSF، فإنه جاء فى الترتيب السادس فى قائمة أفضل لاعبى العالم لعام 2018 من جانب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

ويعد محمد صلاح، أول لاعب عربى يتمكن من احتلال المركز السادس فى قائمة أفضل لاعبى العالم، ليتفوق على النجم الجزائرى رياض محرز، المحترف فى نادى مانشستر سيتى الإنجليزى، والذى احتل المركز السابع فى عام 2016، حيث اختارت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، قائمة من 173 صحفيًا من حول العالم للتصويت على الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب فى العالم، دون تدخل من جانب المدربين أو أى استفتاءات جماهيرية.

ويختار كل صحفى أفضل 3 لاعبين من قائمة الـ30 المرشحين من وجهة نظره، ويحصل صاحب المركز الأول فى اختيار كل صحفى على 5 نقاط، الثانى 3 نقاط والثالث نقطة واحدة، ويتم ترتيب اللاعبين تنازلياً بعد فرز أصوات جميع الصحفيين، ويعتمد الصحفيون فى اختياراتهم على الألقاب الفردية والجماعية على مدار الموسم، بجانب مهارة اللاعب واحترامه فى الملعب، بالإضافة إلى مسيرته.


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