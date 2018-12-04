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كوريا الجنوبية تطلق بنجاح قمرا صناعيا من قاعدة جوية أمريكية

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 08:57 ص
كوريا الجنوبية تطلق بنجاح قمرا صناعيا من قاعدة جوية أمريكية قمر صناعى ـ صورة أرشيفية
سول (أ ش أ)
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أطلقت كوريا الجنوبية بنجاح قمرا صناعيا صمم للمراقبة الفضائية من قاعدة للقوات الجوية فى الولايات المتحدة أمس الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الصاروخ الصقر 9 انطلق من قاعدة فاندنبرج الجوية فى كاليفورنيا، وحمل 64 قمرا صناعيا، بما فى ذلك القمر الصناعى نيكست- 1.

ومن المنتظر أن يصل القمر الصناعى، الذى يبلغ وزنه 107 كيلوجرامات وطوره المعهد الكورى المتقدم للعلوم والتكنولوجيا فى الفترة من 2012 إلى 2018، إلى ارتفاع مدارى يبلغ 575 كيلومتراً ويقيس إشعاع الفضاء ويراقب أشعة الفضاء تحت الحمراء على مدار العامين المقبلين.

يذكر أن إطلاق الصاروخ لأول مرة تأخر عندما قامت شركة الصواريخ الأمريكية إسبيس إكس، التى أسسها إيلون موسك، بتمديد عملية فحص صاروخها المكون من مرحلتين، الصقر- 9، وتم تأجيل موعد الإطلاق مرة آخرى عدة مرات بسبب الظروف الجوية المختلفة.

ويعد هذا الإطلاق ضربة البداية لصاروخ إسبيس إكس بطرق عديدة، حيث لا تعد هذه هى المرة الأولى التى تعيد فيها الشركة استخدام الصاروخ للمرة الثالثة فحسب، بل إنها تعد أكبر مجموعة من المركبات الفضائية التى انطلقت فى رحلة واحدة من أرض الولايات المتحدة.

ودخل صاروخ الصقر (فالكون)- 9 بأمان إلى الغلاف الجوى وهبط بعد حوالى 8 دقائق من الرحلة.

وتشمل حمولة الصاروخ 15 قمرا صناعيا صغيرا و49 مكعبا من الأقمار الصناعية، بما فيها 25 قمرا من المنظمات الدولية.

فى الوقت الحالى، تشغل كوريا الجنوبية 4 أقمار صناعية لمراقبة الطقس ومراقبة الأرض.

 


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