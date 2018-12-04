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قطع المياه عن مدينة قها 5 ساعات لأعمال الصيانة وغسيل الشبكات اليوم

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 08:00 ص
قطع المياه عن مدينة قها 5 ساعات لأعمال الصيانة وغسيل الشبكات اليوم المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية،
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة قها، اليوم الثلاثاء، الموافق 4 ديسمبر، لمدة 5 ساعات، من الساعة الثالثة عصرا، وحتى الساعة الثامنة مساء، وذلك لأعمال الصيانة بأحد الخطوط، وغسيل وتطهير الشبكات بالكلور.

 وأهابت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

 


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