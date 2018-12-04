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فيديو.. رئيس الوزراء الفرنسى يؤكد رفض أعمال العنف ويتعهد بعقاب المخربين

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 01:58 م
فيديو.. رئيس الوزراء الفرنسى يؤكد رفض أعمال العنف ويتعهد بعقاب المخربين رئيس وزراء فرنسا - ادوارد فيليب
كتب سمير حسنى
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أكد إدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسى، على حق جميع الفرنسيين فى التعبير عن آرائهم بحرية، قائلا: "كل الفرنسيين لهم الحق فى التظاهر، وحرية التعبير " وأضاف أن هذه حقوق ثمينة ومبادئ أقيمت عليها دولتنا".

وشدد رئيس الوزراء الفرنسى، فى مؤتمر صحفى، على حق المواطنين الاخرين فى الأمن والسلام، مؤكدا أن الحكومة لن تقبل أعمال العنف التى حدثت يوم السبت الماضى.

وقال، رئيس وزراء فرنسا: " المواطنين لهم الحق فى الأمن والسلام والعيش بشكل طبيعى، متعهدا بالبحث عن المخربين ومعاقبتهم".

وأضاف، هناك أضرار مادية جسيمة جراء المظاهرات وأعمال العنف والتخريب، ويجب ألا تتكرر تلك الأحداث.

وأشاد رئيس الوزراء الفرنسى بآداء قوات الشرطة، متعهدا بتقديم كل الدعم للجهاز الأمنى والدرك.

 


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