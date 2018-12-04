video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 05:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فلسطين تطالب بالالتزام بمبادرة السلام العربية وتعزيز الدعم للقضية الفلسطينية

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 04:38 م
فلسطين تطالب بالالتزام بمبادرة السلام العربية وتعزيز الدعم للقضية الفلسطينية جامعة الدول العربية - صورة أرشيفية
كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق

طالب السفير أنور عبد الهادي، مدير الدائرة السياسية فى منظمة التحرير الفلسطينية بدمشق، بالالتزام بمبادرة السلام العربية التى تؤكد أن التطبيع مع إسرائيل لا يجب أن يتم قبل تطبيق المبادرة واسترداد الحقوق العربية فى مقدمتها إقامة دولة فلسطينية على أراض 1967 وعاصمتها القدس.

 

وقال عبد الهادى، الذى مثل دولة فلسطين فى مؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل الذى افتتح بالجامعة العربية اليوم بمشاركة ممثلين عن "التعاون الإسلامى"، إن مبادرة السلام العربية تقول إنه يجب على إسرائيل أن تنسحب من الأراضى العربية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، وبعد ذلك يتم التطبيع.

 

ودعا لتعزيز الدعم للقضية خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، نقل السفارة الأمريكية للقدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل وإيقاف كل الدعم لفلسطين".

 

وقال إننا نوجه دعوة أخوية بأنه لا يجوز التطبيع قبل استرداد الحقوق العربية، مشيرا إلى أن النضال الفلسطينى مستمر منذ 70 عاما رغم القمع الممارس بحقه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الزمالك يتلقى ترشيحا لضم زميل ميسى فلسطين

سفير مصر لدى فلسطين : مستمرون فى بذل الجهود لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة

"ميسى" فلسطين.. بين لعنة أمير سعيدو وأسطورة وليد سليمان في الأهلي

ميسى فلسطين بقميص الأهلى بعد اجتيازه الكشف الطبي

الأهلي يضم "ميسي فلسطين" بتوصية من ميهوب

الجامعة العربية

فلسطين

اسرائيل

مبادرة السلام

تطبيع




لا تفوتك
الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن

الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن

الخارجية الكويتية: زيارة شكرى فرصة لتعزيز توافق الرؤى حول حلول لأزمات المنطقة

الخارجية الكويتية: زيارة شكرى فرصة لتعزيز توافق الرؤى حول حلول لأزمات المنطقة

"التعليم": الالتزام بالمنهج الدراسى وفق الخريطة الزمنية برياض الأطفال.. واستمرار الدراسة حتى 24 يناير المقبل للانتهاء من المقررات الدراسية.. وتؤكد عدم الاستعانة بمعلمات مرحلة الروضة فى امتحانات النقل

"التعليم": الالتزام بالمنهج الدراسى وفق الخريطة الزمنية برياض الأطفال.. واستمرار الدراسة حتى 24 يناير المقبل للانتهاء من المقررات الدراسية.. وتؤكد عدم الاستعانة بمعلمات مرحلة الروضة فى امتحانات النقل

وزيرة الصحة تتحدث لــ "اليوم السابع" عن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة : 20 مليون مستفيد فى 11 محافظة .. هالة زايد : توفير خدمات المسح فى 1874 منشأة و 5684 فريق يؤدونها للمنتفعين .. وبث 50 مليون رسالة

وزيرة الصحة تتحدث لــ "اليوم السابع" عن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة : 20 مليون مستفيد فى 11 محافظة .. هالة زايد : توفير خدمات المسح فى 1874 منشأة و 5684 فريق يؤدونها للمنتفعين .. وبث 50 مليون رسالة

هتلبسى إية بكرة.. البنى والبيج ملوك موضة شتاء 2019

هتلبسى إية بكرة.. البنى والبيج ملوك موضة شتاء 2019

بإيموشن قلب وقبلة للجائزة.. لوكا مودريتش يحتفل بحصوله على الكرة الذهبية

بإيموشن قلب وقبلة للجائزة.. لوكا مودريتش يحتفل بحصوله على الكرة الذهبية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة