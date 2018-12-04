غلق إدارى لـ 26 منشأة طبية خاصة لإدارتها بدون ترخيص بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، قراراً بالغلق الإداري لعدد 26 منشأة طبية غير حكومية بمراكز ومدن " العاشر من رمضان - منيا القمح - بلبيس- الحسينية - ديرب نجم- أبو حماد - مشتول السوق- القنايات " ، لإدارتها بدون ترخيص بالمخالفة ﻷحكام القانون رقم 51 لــسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 / 2004 بشأن تنظيم العمل بالمنشات الطبية غير الحكومية.

كان الدكتور هشام مسعود ، وكيل وزارة الصحة قد قام بعرض مذكرة علي المحافظ لإستصدار قرار غلق إداري لــ 26 منشأه طيية خاصة تضم " معمل - مركز - عيادة " ، تُدار بدون ترخيص بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، كما أشر المحافظ بالموافقة حفاظاً علي صحة المواطنين وتنفيذاً ﻷحكام القانون المنظمة في هذا الشأن.

وشدد المحافظ ،علي ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي المنشآت الطبية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من ضمان مستوى الخدمة الطبية المقدمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وذلك في إطار الحفاظ علي صحة المواطنين .