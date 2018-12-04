الرئيسية أخبار عاجلة غرق 15 مهاجرا غير شرعى قبالة السوحل الليبية الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 12:22 م هجرة غير شرعية - ارشيفية كتب سمير حسنى إضافة تعليق أفادت سكاى نيوز فى خبر عاجل بغرق نحو 15 مهاجرا غير شرعى قبالة السوحل الليبية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. ضبط 48 شخصا فى محاولة هجرة غير شرعية بتونس هجرة غير شرعية ليبيا غرق سواحل ليبيا "الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية" كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس" ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة " مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام 4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات" لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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